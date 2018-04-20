Возгорание произошло в ресторанном комплексе в с. Новоселки в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает

"20 апреля в 6:16 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании в ресторане, на ул. Сосновая в селе Новоселки", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что горела кровля 2-этажного здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м.

"Тушение пожара осложняется тем, что пожарным пришлось осуществлять подвоз воды на расстояние более 2 км. Пожар локализован в 7:53, ликвидация продолжается. Причина возникновения пожара устанавливается", - отметить спасатели.

Напомним, на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком произошла пожар.

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