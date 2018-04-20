|Украина потеряла остров в Азовском море
|20.04.2018 09:58
|
На территории побережья Азовского моря в Бердянске за последние 10 лет произошла довольно заметная эрозия береговой линии.
На территории побережья Азовского моря в Бердянске Запорожской области остров Малый Дзендзик размыло водой, информирует svodka.net.
«Ветра и водные течения сделали промоину на острове, и он разделился на две части», — сообщил старший инспектор охраны природно-заповедного фонда Александр Хлесткин, передает «Верже».
Он напомнил, что то же самое когда-то начиналось и с островом Большой Дзендзик, который со временем полностью исчез.
«Сейчас что-то прогнозировать сложно, но думаю, что если бердянцы будут оберегать заповедник и помогать нашей службе в этом деле, то остров проживет еще десятки лет. Но опять же, мы не можем спрогнозировать поведение природы», — подчеркнул специалист.
Читайте: Американка выкупила у Финляндии остров, на котором смогут отдыхать лишь женщины
Также отмечается, что на территории побережья Азовского моря в Бердянске за последние 10 лет произошла довольно заметная эрозия береговой линии.
Если раньше бердянские пляжи достигали не менее 30 метров, а в некоторых местах, по словам специалистов, даже и сотни метров, то сейчас некоторые участки полностью исчезли.