Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает просвещать украинцев и делиться опытом современной западной медицины, развенчивая миф за мифом относительно практики и методов лечения, которые применяют в наших медучреждениях. В частности Супрун вспомнила о такой пережиток прошлого, как электрофорез.

На самом деле электрофорез не является эффективным методом реабилитации больных с нарушениями двигательного аппарата. Об этом написала Супрун на своей странице в , передает

"Электрофорез - тот случай, когда хорошо известное, хотя и малопонятное название, не говорит об эффективности в функциональный реабилитации", - отметила Супрун.

Что представляет собой этот способ

Дело в том, по словам чиновницы, во время лечения с подобными нарушениями пациент как раз должен двигаться.

"В случаях, когда человек, в результате болезни, операции или травмы, требует восстановления функций организма, целью реабилитации является восстановление привычных навыков - перемещения, самообслуживания и других обычных вещей, которые дают возможность жить обычной жизнью. И, если говорить о современных подходах к реабилитации, эти навыки невозможно восстановить без функциональной тренировки, особенно движения. Необходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся или подтягивался - делал все, что он хочет восстановить и усовер енствовать до максимально возможного уровня. Вместо только этого во многих украинских заведениях предлагают электрофорез ", - рассказала исполняющая обязанности главы Минздрава.

Как отметила Супрун, электрофорез может использоваться как вспомогательное средство реабилитации.

Новая система реабилитации заработает в Украине

Также в.а. министра добавила, что сейчас в Украине меняют систему реабилитации больных.

"Целью изменений, которые мы внедряем в системе реабилитации, является подготовка специалистов по функциональному восстановлению и их максимальное привлечение к работе с пациентами ... Рассчитываю, что работники реабилитационных центров будут приобщаться к внедрению функциональной реабилитации, эффективность которой уже доказана в развитых странах", - подытожила Супрун.

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