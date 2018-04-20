Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп доволен результатом антироссийских санкций. Такое заявление сделал министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox Business.

По словам американского министра, санкции против бизнесменов, близких к правительству Российской Федерации, имеют "необходимое воздействие".

Также Мнучин не исключил введения дополнительных финансовых мер. Он подчеркнул, что власть США не боится и будет использовать эти инструменты.

Как сообщал svodka.net.uа, в Великобритании власти рассматривают возможность введения санкций против российских бизнесменов . Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй рассматривает варианты мер, в частности давление на российские деньги в Великобритании и новые санкции из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

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