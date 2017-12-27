В очередной раз вынужден подставлять свое теплое плечо верховному главнокомандующему. Он целыми днями бегает, все о нас, уродах, заботится, «Джавелины» дефицитные добывает. Ночей не досыпает, закон об Антикоррупционном суде разрабатывает. Ведь что для нас самое главное перед НГ, который уже никто и не празднует в связи с безвизовым режимом и европейской традицией встречи католического Рождества, а также еврейской Пасхи? Правильно: принятие в первых числах января закона об Антикоррупционном суде.

Без этого вообще никак. Вся жизнь в стране станет, как Кличко перед новыми воротами. И вот, после долгих трудов, консультаций с иностранными партнерами Венецианской комиссией, заседающей в бывшей камере Джакома нашего Казановы, гарант внес-таки закон. В виде аппетитного проекта. Все рванули на корпоративчики, отмечать это славное событие. Но! Зрадофилы и просто подонки не успокаиваются. Не успел текст проекта провисеть на сайте парламента считанные часы, как начался жестокий вой, истерики и прочие припадки псевдопатриотов. А мне проект очень понравился. Там сказано, что судьями могут быть граждане Украины, проживающие не менее десяти лет в Тернопольской или, на худой конец, в Ивано-Франковской области, с ученой степенью в области права или опытом работы в академической сфере не менее семи лет. На мой взгляд, требования к претендентам надо бы ужесточить. Им придется иметь дело с отъявленными мерзавцами, коррупционными отбросами общества. Возможно, даже из окружения президента и руководителей силовых структур. Поэтому стаж работы по специальности следует увеличить до пятидесяти лет. Причем никаких контактов с лицами, подозреваемыми в сепаратизме и работе на пятую колонну Кремля. Будущие судьи должны быть выращены в специальном серпентарии, что должно гарантировать их лояльность нации. Далее: обязательна научная степень доктора в сфере элементарных, то есть, с...ка, крайне мелких частиц. Плюс, конечно же, стаж работы на большом адронном коллайдере. И каждые два часа – допрос на полиграфе.

Знаете, столько агентов ФСБ и ГРУ расплодилось в последнее время, что на улице просто не протолкнуться. Выдать прибор членам семьи будущего судьи. Вернулся с работы под градусом – датчик на промежность и сразу вопрос: с кем пил, почему губная помада на трусах?

Только так. В принципе, есть возможность для доработки изначально хорошего закона. Охрану судей следует усилить. Порекомендовал бы автоматчиков на мотоциклах. И еще их следует периодически пи...дить, чтобы не теряли форму. Но заметьте, что свои предложения формулирую в спокойном, конструктивном ключе. Без публичных истерик и зрадофильства. А знаете, как верещат эти?!! Ну, которые антикоррупционеры и трансгендеры? Ужос!

Вот возьмем, к примеру, Егора Соболева, уволенного с должности главы антикоррупционного комитета ВР за работу на ГРУ ГШ МО РФ. Подонок и шпион высшей меры. Шатает нашу независимость вместе с агентом ФСБ Саакашвили. Казалось бы, сиди тихо, не высовывайся. Нет же, начинает строчить посты в своем гребанном «Фейсбуке»: ах, все пропало, зрада, не учтены рекомендации Венецианской комиссии, судей должны назначать послы ЕС и США напрямую. Нет, ну вы видели такого идиота? У послов что, мало других проблем, кроме как за коррупционерами по Киеву с газовыми баллончиками гоняться? И, потом, Егор, ты, гнида кремлевская, читал рекомендации «венецианки»? Ты ее от штукатурки можешь отличить? Зачем плюешь в нашу независимость?! Знаете, я не удивлюсь, если выяснится, что он фильм «Киборги» не смотрел.

Помните Шабунина, который ворует американские гранты под видом директора Центра противодействия коррупции? Который еще блондин и в армии не служил? Уклонист, мля. Тоже туда же. Опять «венецианкой» пугает, верещит насчет отсутствия права вето у членов совета общественных экспертов на кандидатуры судей.

Явно спланированная акция, цель которой – унизить честь и достоинство главного разработчика законопроекта. Гниды поднимают головы. Устроили обструкцию. Удивляюсь терпению верховного главнокомандующего. Нет чтобы накинуть этим умникам мешок на голову и в Чечню, познавать таинства квантовой механики, он еще и демократию разводит.

На самом деле все очень просто: надо подходить к формированию Антикоррупционного суда с точки зрения расовых особенностей. Грузин я бы уже не привлекал. Они не оправдали возложенного на них доверия, майданы мутят, импичменты рисуют. Литовцы уже не те. Абромавичус банально испугался лысого мужика в туалете Кабмина. Здрыснул в Париж. Американки у нас тоже как-то не приживаются. Короче, нужен нормальный мускулистый афроамериканец-астрофизик. Таких в Нигерии пруд пруди. И недорого берут, между прочим. Можно сэкономить бюджетные деньги. И так пришлось почти 160 «ярдов» гривен влить в «Приватбанк» после его успешной национализации. Уже непонятно, кто кого национализировал: Игорь Валерьевич НБУ или наоборот?

Афроамериканцы-астрофизики помогут решить болезненную проблему коррупции в Украине, разрушить ментальность некоторых отсталых членов социума, не читающих уличную наглядную агитации на тему «брать – нехорошо». Есть еще кетайцы, однако я бы их приберег на десерт. Если афроамериканцы скурвятся, тут мы и выпустим наш хитрый запас. Их же никто друг от друга отличить не в состоянии. Можно даже не париться с охраной. Опять же бюджетная экономия, поскольку Игорь Валерьевич… Ну, вы все понимаете.

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