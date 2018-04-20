|Сотни демонстрантов вновь перекрывают движение в Ереване
|20.04.2018 10:04
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Полиция продлила задержание протестующихВ пятницу утром в Армении сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, вновь вышли на улицы Еревана с целью перекрыть движения транспорта.
Фото: armeniasputnik.am
Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги, сообщаетместная служба "Радио Свобода".
Между тем полиция продолжила задержания протестующих. Так, утром с площади Республики в Ереване полицейские доставили в полицию одного из лидеров движения "Отбрось Сержа" Давида Санасаряна и еще нескольких активистов.
Накануне суд общей юрисдикции ереванских административных округов Аван и Нор Норк решил удовлетворить ходатайство следователя и на два месяца арестовать общественного активиста Тиграна Мазманян.
Активисту было предъявлено обвинение по части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Республики Армения ( "Организация массовых беспорядков ..."). Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до восьми лет. Адвокат Тиграна Мазманян Ара Гарагьозян убежден, что постановление суда является незаконным.
Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.