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Сотни демонстрантов вновь перекрывают движение в Ереване
20.04.2018 10:04
Сотни демонстрантов вновь перекрывают движение в Ереване
Полиция продлила задержание протестующих
В пятницу утром в Армении сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, вновь вышли на улицы Еревана с целью перекрыть движения транспорта.
Сотни демонстрантов вновь перекрывают движение в Ереване Фото: armeniasputnik.am

Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги, сообщаетместная служба "Радио Свобода".

Между тем полиция продолжила задержания протестующих. Так, утром с площади Республики в Ереване полицейские доставили в полицию одного из лидеров движения "Отбрось Сержа" Давида Санасаряна и еще нескольких активистов.

Накануне суд общей юрисдикции ереванских административных округов Аван и Нор Норк решил удовлетворить ходатайство следователя и на два месяца арестовать общественного активиста Тиграна Мазманян.

Активисту было предъявлено обвинение по части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Республики Армения ( "Организация массовых беспорядков ..."). Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до восьми лет. Адвокат Тиграна Мазманян Ара Гарагьозян убежден, что постановление суда является незаконным.

Напомним,  несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа  Саргсяна премьер-министром республики.

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