Полиция продлила задержание протестующих

Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги, сообщает местная служба "Радио Свобода".

Между тем полиция продолжила задержания протестующих. Так, утром с площади Республики в Ереване полицейские доставили в полицию одного из лидеров движения "Отбрось Сержа" Давида Санасаряна и еще нескольких активистов.

Накануне суд общей юрисдикции ереванских административных округов Аван и Нор Норк решил удовлетворить ходатайство следователя и на два месяца арестовать общественного активиста Тиграна Мазманян.

Активисту было предъявлено обвинение по части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Республики Армения ( "Организация массовых беспорядков ..."). Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до восьми лет. Адвокат Тиграна Мазманян Ара Гарагьозян убежден, что постановление суда является незаконным.