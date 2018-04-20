Национальное антикоррупционное бюро готово изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей. Так в НАБУ прокомментировали обнародованные в сети "записи Онищенко", передает УНН.

"В связи с этим я информирую директора НАБУ Сытника, что с оригиналами записей, а также с результатом их фоноскопической экспертизы, он может ознакомиться в посольстве США в Киеве, непосредственно у своего куратора Карен Гринуэй (the FBI's Supervisory Special Agent Karen Greenaway), поскольку Онищенко был допрошен ФБР по поводу этих записей и заключил с Минюстом США 5 сделок (последняя сделка была связана как раз с показаниями об обстоятельствах закрытия Сытником и Холодницким уголовного производства в отношении Злочевского по просьбе Порошенко)." - Заявил журналист Владимир Бойко.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится в комментарии.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

"В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило", - сообщили в бюро.

"На сегодня Онищенко находится под программой защиты свидетелей Министерства юстиции США, а его интересы представляет прежний прокурор, а ныне - адвокат Марта Борщ, которую Сытник еще в прошлом году требовал назначить ревизором НАБУ.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки игнорируют постановление НАБУ об объявлении Онищенко в международный розыск. Очевидно, это связано с тем, что американские кураторы

Сытника прекрасно знакомы с тем, что НАБУ представляет собой коррумпированное гнездо, которое обслуживает Администрацию Президента Украины и карман самого директора НАБУ, и которое нужно американским спецслужбам только для проведения определенных негласных оперативных мероприятий на территории Украины.

...Вы представляете, какая бы случилась геополитическая катастрофа, если бы высшие государственные должности в Украине занимали бы честные люди?



За какие бы тогда ниточки дергали иностранные партнеры, чтобы добиться закрытия уголовного производства в отношении Злочевского (который является бизнес-партнером бывшего вице-президента США Байдена), провозглашение Украиной "особого статуса Донбасса" или выполнения так называемых "Минских договоренностей"?

Поэтому ни о каких санкциях со стороны США в отношении Порошенко, Луценко и т.д. речь не идет, речь идет лишь о том, чтобы держать их за гениталии", - Заявил Владимир Бойко.

"Знаете, мы все действия Порошенко рассматривает не под тем углом зрения.

Нам кажется, что он пиарится, готовясь к президентским выборам.

На самом же деле, по моему мнению, Порошенко занят в первую очередь подготовкой к своему отходу и торгуется за гарантии своей безопасности.

А что для этого надо?

1) Четко выполнять все указания Трампа-Путина по украинской части "Большой сделки"

2) Создать множество возможностей для пиара условно пророссийским политсилам, ориентированным на юго-восток. Цель - завести крупную фракцию в Раду. Которую поддержит еще и Донбасс.

3) Растить на Западе и в Центра технических кандидатов на президентские выборы, которые также смогут завести на выборах в Раду фракции, ориентированные на олигархов, с которыми у Порошенко хорошие отношения. И которые грабили страну вместе с Порошенко с 2014-го.

4) Создание всех условий, чтобы в Раде-2019 новый президент не получил подконтрольную коалицию и своего премьера. А также не имел возможностей проводить репрессии против Порошенко и Ко.

За все вышеперечисленное Порошенко надеется получить гарантии личной безопасности и сохранение награбленных капиталов." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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