|Хакеры совершили кибератаку на компанию «Антонов»
|20.04.2018 10:05
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Официальный сайт украинского авиационного предприятия «Антонов» взломали хакеры.
Об этом сообщает государственный концерн «Укроборонпром» на своей странице в Facebook.
«Корпоративный сайт ГП «Антонов» закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание», — сказано в заявлении.
Отметим, в январе текущего года официальный сайт госпредприятия «Антонов» подвергся хакерской атаке, в результате которой в разделе «Новости» была опубликована фейковая информация под названием «Открытое письмо».
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