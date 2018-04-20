Курс Bitcoin 20 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом добавил около 2%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 20 апреля, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8320.12 BTС/USD (+1.85%)

Американская биржа Bitfinex 8329.90 BTС/USD (+2.06%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (8169.00 BTС/USD) вырос на 1.85%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 13 368 100 долларов на 1615 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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