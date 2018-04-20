|В прошлом году в тюрьмах умерло более 500 человек - Минюст
|20.04.2018 10:10
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В течение прошлого года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы умерло более 500 человек, а в этом году произошла 151 смерть. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает корреспондент
"В системе прошлом году умерло более 500 человек. В этом году несколько улучшилась статистика, то есть количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилось почти на 30 человек", - сказал он.
По его словам, каждый случай отдельно рассматривается и расследуется, в том числе, проводятся и уголовные расследования.
В свою очередь начальник управления надзора за соблюдением
законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах
и других мер принудительного характера в местах несвободы
Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Свирець добавил, что по
состоянию на 20 апреля умер 151 человек в учреждениях
пенитенциарной службы, а за подобный период 2017 - 181
человек.