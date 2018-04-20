Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знает о плохом состоянии дорог в Украине и не будет прикрывать реальное положение дел. Сегодня 10.57 | комментариев: "Если кто-то в этом зале хочет сказать, что именно из-за меня разрушились дороги, то, может, из-за меня еще и распался Советский Союз? Я могу сказать, что я не тот, кто будет прикрывать реальное положение дел", – отметил он.Гройсман добавил, что готов решать эту проблему. Он подчеркнул, что знает о плохом состоянии дорог в Украине."Никто десятилетиями не мог эту проблему решить. Не было войны, была стабильная экономика, но брали долг, государственный долг, который на нас всех сегодня давит. Мы 130 млрд грн тратим сегодня, чтобы обслуживать долги за 2007– 2013 годы. Это было огромным преступлением перед государством брать долги и неизвестно куда их девать. Дороги не ремонтировались", – заявил премьер-министр.В марте 2017 года Гройсман сообщил, что 95% дорог Украины находятся в ужасном состоянии. Он обещал, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 километров дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.30 декабря Гройсман заявлял, что в 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Украине предусмотрено почти 47 млрд грн.Программу развития автодорог Украины на 2018–2020 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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