Ему удалось избежать процесса люстрации по решению суда

Такая информация содержится в бумажных декларациях , а также на официальном веб-портале электронных деклараций, передает "Радио Свобода".

В частности, по 2014 в должности первого заместителя прокурора Киева Олег Валендюк задекларировал 271,1 тысячи гривен дохода. В 2015 году в должности первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым ним задекларировано доход в сумме 322,7 тысячи гривен. В 2016 году на той же должности - 283,9 тысячи гривен. За прошлый год Валендюк не подал полную декларацию. Лишь указал, что как заместитель начальника управления в департаменте обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры заработал 104,9 тысячи гривен.

Олег Валендюк стал известен тем, что ему удалось избежать процесса люстрации по решению суда.

В июля 2015 года программа "Схемы" установила, что Олег Валендюк подлежит люстрации, но остался в должности. На время Революции достоинства Валендюк занимал должность заместителя начальника Главного управления Генпрокуратуры Украины, а потому подпадал под люстрацию, в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Украины "О очистки власти".

15 октября 2014, в день, когда вступил в силу закон о люстрации, Валендюк послал требование в Генпрокуратуру Украины, подпадает он под увольнение. 16 октября ему ответили, что да. 17 октября Валендюк подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его освобождения. И на следующий рабочий день, 20 октября, появилась судебное решение - запретить Генпрокуратуре освобождать прокурора Валендюка с занимаемой должности.

В этом месяце менеджер группы реформы органов правопорядка "реанимационные пакета реформ" Владимир Петраковский сообщил, что Олег Валендюк претендует на должность директора территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве.

В частности, в анкете Валендюк указал, проходящего военную службу по контракту. Однако не указал, в каких именно войсках.