|Прокурор, через суд избежал люстрации, с 2014 года получил почти 1 млн грн зарплаты
|20.04.2018 10:12
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Ему удалось избежать процесса люстрации по решению судапрежний прокурор Олег Валендюк течение 2014 - 2017 лет задекларировал 982,6 тысячи гривен зарплаты, которую он получил на различных должностях в органах прокуратуры.
Фото: prokurorska-pravda.today
Такая информация содержится в бумажных декларациях , а также на официальном веб-портале электронных деклараций, передает "Радио Свобода".
В частности, по 2014 в должности первого заместителя прокурора Киева Олег Валендюк задекларировал 271,1 тысячи гривен дохода. В 2015 году в должности первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым ним задекларировано доход в сумме 322,7 тысячи гривен. В 2016 году на той же должности - 283,9 тысячи гривен. За прошлый год Валендюк не подал полную декларацию. Лишь указал, что как заместитель начальника управления в департаменте обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры заработал 104,9 тысячи гривен.
Олег Валендюк стал известен тем, что ему удалось избежать процесса люстрации по решению суда.
В июля 2015 года программа "Схемы" установила, что Олег Валендюк подлежит люстрации, но остался в должности. На время Революции достоинства Валендюк занимал должность заместителя начальника Главного управления Генпрокуратуры Украины, а потому подпадал под люстрацию, в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Украины "О очистки власти".
15 октября 2014, в день, когда вступил в силу закон о люстрации, Валендюк послал требование в Генпрокуратуру Украины, подпадает он под увольнение. 16 октября ему ответили, что да. 17 октября Валендюк подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его освобождения. И на следующий рабочий день, 20 октября, появилась судебное решение - запретить Генпрокуратуре освобождать прокурора Валендюка с занимаемой должности.
В этом месяце менеджер группы реформы органов правопорядка "реанимационные пакета реформ" Владимир Петраковский сообщил, что Олег Валендюк претендует на должность директора территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве.
В частности, в анкете Валендюк указал, проходящего военную службу по контракту. Однако не указал, в каких именно войсках.
Карьеру прокурора Олег Валендюк начал в 1998 году в должности прокурора отдела общего надзора прокуратуры Винницкой области.