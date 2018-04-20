Об этом заявляет российский РБК со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Как известно, в России говорили о блокировке мессенджера более года назад, однако, начали предпринимать меры для этого только после заявления Павла Дурова о запуске блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram и сбора средств на разработку.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. После запуска крипты, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — цитирует издание письмо, подписанное сотрудником 12-го центра ФСБ Романом Антипкиным.

Стоит заметить, что подлинность письма подтвердил федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи, однако, сам Антипкин отказался комментировать представленную информацию: «Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите», — заявил он на вопрос журналистов.

Комментировать данные отказались и в ФСБ, и сам Павел Дуров.

Стоит заметить, что эксперты считают, что опасения ФСБ РФ вполне обоснованы, однако, даже успешная блокировка Telegram не исключит возможность использовать TON в России, а лишь потребует от Дурова больших финансовых вложений и замедлит запуск криптовалюты.

Платежная система на основе собственного блокчейна TON будет встроена в мессенджер Telegram, а в перспективе, — и в другие соцсети. Блокчейн будет способен обрабатывать миллионы транзакций в секунду (для сравнения, Visa и MasterCard обрабатывают несколько тысяч транзакций, а Bitcoin, — 9-12 транзакций в секунду).

В начале 2018 года структуры Telegram собрали от инвесторов $1,7 млрд на разработку криптовалюты. В договоре между Telegram Group Inc. и инвестором отдельно значилось, что покупатель токенов не имеет права использовать их для финансирования терроризма, нарушения санкционного режима или отмывания денег.

«Любое незаконное использование криптовалюты Gram недобросовестными участниками может нарушить принятые в Великобритании, США и других странах нормативные акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain», — говорилось в приложении к договору.

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