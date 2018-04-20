«Феофанию» вернули в государственную собственность Речь идет об отеле «Феофания» и ресторане с одноименным названием общей площадью 6,6207 м², расположенных по улице Метрологической, 14б в Киеве. Гостинично-ресторанный комплекс «Феофания» стоимостью более 182 млн грн вернули в государственную собственность, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, информирует svodka.net. Речь идет об отеле «Феофания» и ресторане с одноименным названием общей площадью 6,6207 м², расположенных по улице Метрологической, 14б в Киеве. «В 2013 году частное предприятие зарегистрировало указанное имущество за собой на правах собственности на основании судебного решения от 3 марта 2004 года. Однако выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева. Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокурора, что частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания, и своим решением обязал истребовать спорное имущество в государственную собственность в лице Национальной академии наук Украины», – рассказали в прокуратуре.



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