Президенты Российской Федерации и Соединеннвх Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного противостояния. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я выхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, избранные своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Соединенные Штаты Америки и их союзников воздержаться от ударов по Сирии и заявил, что "не исключает" войны между Москвой и Вашингтоном .

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