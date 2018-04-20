Сегодня утром прекратилось поступление воды к потребителям города Авдеевка Донецкой области, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter, передает

"По состоянию на утро 20.04. прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС", - говорится в сообщении.

Так, предусмотрено, что подача воды будет осуществляться из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня.

"МККК планирует подвоз 18 т питьевой воды для населения в ближайшее время", - указать в МВОТ.

Как сообщалось, работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

Напомним, ДФС временно остановила работу 18 апреля.

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