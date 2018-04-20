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На донецком направлении боевики обстреляли позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град" – штаб АТО
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20.04.2018 10:19
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Оккупанты выпустили по украинским позициям неподалеку от
Лебединского 40 реактивных снарядов, сообщили в пресс-центре штаба
АТО. Сегодня 10.53 | комментариев: "На донецком направлении, грубо
нарушая Минские договоренности, боевики обстреляли позиции
неподалеку от Лебединского из реактивных систем залпового огня
БМ-21 "Град". Обстрел начался около шести часов утра и продолжался
более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям
40 реактивных снарядов", – говорится в сообщении.В штабе АТО
отметили, что в последний раз применение противником "Градов"
фиксировали 18–19 декабря 2017 года.В районе Широкино и Попасной
пророссийские боевики также применили запрещенное вооружение,
обстреляв украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм. Под
Новотроицком, Водяным и Широкино вели огонь из минометов калибра
120 мм.Вследствие вражеского огня один украинский военный погиб и
один получил ранение.
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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