Оккупанты выпустили по украинским позициям неподалеку от Лебединского 40 реактивных снарядов, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Сегодня 10.53 | комментариев: "На донецком направлении, грубо нарушая Минские договоренности, боевики обстреляли позиции неподалеку от Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", – говорится в сообщении.В штабе АТО отметили, что в последний раз применение противником "Градов" фиксировали 18–19 декабря 2017 года.В районе Широкино и Попасной пророссийские боевики также применили запрещенное вооружение, обстреляв украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм. Под Новотроицком, Водяным и Широкино вели огонь из минометов калибра 120 мм.Вследствие вражеского огня один украинский военный погиб и один получил ранение. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1928144727196324 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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