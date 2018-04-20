|В Запорожье пьяный водитель сбил пешеходов на переходе и пытался скрыться от патрульных
|20.04.2018 10:20
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Нарушителя удалось поймать только после длительной погониВ четверг, 19 апреля, в Запорожье патрульная полиция задержала пьяного 19-летнего водителя, который совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, а затем бросился убегать.
Фото: 112.ua
После погони по улицам города водителя задержали, заблокировав его движение служебным полицейским автомобилем. Пытаясь убежать от преследования, нарушитель повредил машину патрульных.
Полицейские оформили пять протоколов о нарушении ПДД: за совершение ДТП, за вождение в пьяном виде, за вождение без прав, за отказ остановиться по требованию полиции, за покидание места ДТП.
Следственная группа зафиксировала нарушения, ставшие причиной причинения телесных повреждений.
Напомним, что в Одессе полицейские задержали бывшего сотрудника охранной фирмы , который в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на служебном автомобиле.
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