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В Запорожье пьяный водитель сбил пешеходов на переходе и пытался скрыться от патрульных
20.04.2018 10:20
В Запорожье пьяный водитель сбил пешеходов на переходе и пытался скрыться от патрульных
Нарушителя удалось поймать только после длительной погони
В четверг, 19 апреля, в Запорожье патрульная полиция задержала пьяного 19-летнего водителя, который совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, а затем бросился убегать.
В Запорожье пьяный водитель сбил пешеходов на переходе и пытался скрыться от патрульных Фото: 112.ua

После погони по улицам города водителя задержали, заблокировав его движение служебным полицейским автомобилем. Пытаясь убежать от преследования, нарушитель повредил машину патрульных.

Полицейские оформили пять протоколов о нарушении ПДД: за совершение ДТП, за вождение в пьяном виде, за вождение без прав, за отказ остановиться по требованию полиции, за покидание места ДТП.

Следственная группа зафиксировала нарушения, ставшие причиной причинения телесных повреждений.

Напомним, что в  Одессе полицейские задержали бывшего сотрудника охранной фирмы , который в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на служебном автомобиле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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