Нарушителя удалось поймать только после длительной погони

После погони по улицам города водителя задержали, заблокировав его движение служебным полицейским автомобилем. Пытаясь убежать от преследования, нарушитель повредил машину патрульных.

Полицейские оформили пять протоколов о нарушении ПДД: за совершение ДТП, за вождение в пьяном виде, за вождение без прав, за отказ остановиться по требованию полиции, за покидание места ДТП.

Следственная группа зафиксировала нарушения, ставшие причиной причинения телесных повреждений.