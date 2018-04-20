Кабмин не намерен пересматривать «черный список» артистов из России, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, по просьбе представителей телебизнеса и телерынка.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, информирует svodka.net.

«Я выступал об этом на заседании Кабинета министров. Есть обращение части участников телерынка о том, что надо пересмотреть «черный список» в части его сокращения», — сказал он.

По словам Кириленко, речь о пересмотре лиц, которые «представляют угрозу национальной безопасности», которые «говорили, что «Крым – русский»».

По мнению вице-премьера, отменить «весь этот список» это будет означать «грубый и циничный откат назад, во времена, до 2014 года».

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«Такого решения правительства не будет. И быть не может, потому что это украинское правительство», — сказал Кириленко.

Он добавил, что сейчас в «черный список» внесено около 150 человек. И ни одно из этих лиц, которые не признают украинского суверенитета и активно поддерживают аннексию Крыма, не сделало никаких заявлений, чтобы хотя как-то изменить свою позицию.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

В феврале «черный список» артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером.

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