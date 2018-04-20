В Сирии военные поймали человека, который был связан с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

«Мы подтверждаем, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии сирийского происхождения был пойман более месяца назад Демократическим силами Сирии в рамках операции против ИГ», — сказал он.

Задержанный Замар оказывал влияние на некоторых исполнителей теракта, а также — на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года.

Как сообщает CNN, Заммара задержали в Марокко в декабре 2001 года и передали в Сирию, где его осудили за членство в организации «Братья–мусульмане». Он был освобожден из тюрьмы после начала конфликта в стране.

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