Вероятно, вы тоже становились свидетелем аплодисментов в самолете после успешной посадки. Это случается далеко не всегда, но часто каждый попадал на подобный рейс, пишет со ссылкой на .

Сложно сказать, откуда пошла такая традиция. Одни говорят, что она пришла с Запада, и в массовом порядке наши люди «захлопали» только после 90-х, когда стали чаще выезжать за рубеж и увидели, как там это делают. Другие утверждают, что аплодировать начали еще с советских времен, когда информация об авиакатастрофах и прочих происшествиях в воздухе перестала быть государственной тайной и вышла в массы.

С одной стороны, пассажиры таким образом выражают весть и облегчение от того, что полет завершился успешно. С другой стороны, аплодисменты служат своеобразной благодарностью пилоту за удачную и мягкую посадку (если она действительно была мягкой). Но что думает сам пилот об этой традиции? Об этом канал "Пилот самолёта". Далее текст от первого лица.

Разбираемся, почему нельзя аплодировать после посадки самолёта.

Потому что большинство пассажиров не знают, что посадка самолёта заканчивается не тогда когда шасси касается взлётно-посадочной полосы, а только тогда когда объявляет это командир.

Напомню случай, в 2006 году в Иркутске самолёт после посадки не смог затормозить и врезался в железные строения. Люди сразу хлопали после посадки, но удачно полёт не закончился.

Подождите когда объявят, что посадка завершена. Тогда и аплодируйте, но должен вас разочаровать. Мы вас не услышим, потому что двери бронированные и практически ничего не слышно между салоном и кабиной пилотов.

Все восторженные хлопки слышат только бортпроводники и вы! Поэтому если вы хотите поблагодарить пилотов за полёт, сделайте одну простую вещь — будьте пристегнутыми до остановки самолёта. Для нас ваша безопасность — это лучшая благодарность.

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