В России пассажиры теплохода Клавдия Еланская, который следует по маршруту Мурманск - Островной, не могут сойти на берег из-за погодных условий. Об этом сообщает RT.

В течение недели корабль не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снёс причал, следовательно теплоход не мог пришвартоваться. В настоящее время судно добралось до Островного, однако теперь из-за волнения на море оно не может пристать к берегу.

Все 42 пассажира остаются на борту. Среди них - беременная женщина, диабетик, пожилые люди.

Одна из пассажирок рассказала, что им каждый день говорили, что уже "завтра" теплоход отправится в путь. Она добавила, что людям приходится питаться за свой счет, хотя Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить и ночевать на корабле.

Как сообщал svodka.net, в результате аварии с поездами на главном вокзале австрийского Зальцбурга пострадали 54 человека.

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