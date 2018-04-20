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В австрийском Зальцбурге столкнулись поезда, десятки пострадавших. Видео
20.04.2018 10:27
Рано утром 20 апреля на железнодорожном вокзале в австрийском Зальцбурге столкнулись поезда. Об этом сообщает Salzburg24. Авария произошла, когда к ночному поезду Nightjet 467 "Цюрих – Вена" цепляли дополнительные вагоны, локомотив его протаранил. В поезде находилось около 240 человек, 54 из них пострадали. В основном они получили легкие травмы. Пассажиров, которые остались невредимы, пересадили в другие поезда. Вокзал продолжал работать, несмотря на случай. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Сегодня 10.48 | комментариев: видео Видео: SALZBURG24 Redaktion / Facebook

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