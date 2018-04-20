В австрийском Зальцбурге столкнулись поезда, десятки пострадавших. Видео
20.04.2018 10:27
Рано утром 20 апреля на железнодорожном вокзале в австрийском
Зальцбурге столкнулись поезда. Об этом сообщает Salzburg24. Авария
произошла, когда к ночному поезду Nightjet 467 "Цюрих – Вена"
цепляли дополнительные вагоны, локомотив его протаранил. В поезде
находилось около 240 человек, 54 из них пострадали. В основном они
получили легкие травмы. Пассажиров, которые остались невредимы,
пересадили в другие поезда. Вокзал продолжал работать, несмотря на
случай. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
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Видео: SALZBURG24 Redaktion / Facebook