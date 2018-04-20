Еще один военный получил ранения

"Сегодня ночью в результате вражеского обстрела с БМП близко села Крымское Новоайдарского района погиб украинский военнослужащий. Еще один получил ранения" , - говорится в сообщении пресс-службы Луганской военно-гражданской администрации на своей странице в Facebook .

Также спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии "112 Украина" сообщил, что с начала сегодняшних суток (20 апреля) враг 4 раза обстрелял украинские позиции.

"В частности, на донецком направлении с 120-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Новотроицкого, а из стрелкового оружия по защитникам Водяного. На луганском направлении с запрещенной 122-мм артиллерии оккупанты обстреляли украинские укрепления близко Попасной, а из вооружения БМП в районе Крымского" - отмечал Сушинский.