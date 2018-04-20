|В зоне АТО погиб украинский военный из Луганской области
|20.04.2018 10:28
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Еще один военный получил раненияВ зоне вооруженного конфликта на Донбассе в районе Крымского погиб украинский военный из Луганской области, еще один воин получил ранение.
Фото: facebook.com/odalug
"Сегодня ночью в результате вражеского обстрела с БМП близко села Крымское Новоайдарского района погиб украинский военнослужащий. Еще один получил ранения" , - говорится в сообщении пресс-службы Луганской военно-гражданской администрации на своей странице в Facebook .
Также спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии "112 Украина"сообщил, что с начала сегодняшних суток (20 апреля) враг 4 раза обстрелял украинские позиции.
"В частности, на донецком направлении с 120-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Новотроицкого, а из стрелкового оружия по защитникам Водяного. На луганском направлении с запрещенной 122-мм артиллерии оккупанты обстреляли украинские укрепления близко Попасной, а из вооружения БМП в районе Крымского" - отмечал Сушинский.
Напомним, что в Вторник, 17 апрелю, во время боевых действий в Донбассе погиб один военный , двое получили ранения.