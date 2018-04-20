Экс - президент Украины Виктор Янукович считает незаконным решение Оболонского райсуда о переходе к дебатам в деле о его госизмене.

Об этом говорится в заявлении Януковича, распространенном его пресс-службой.

Как говорится в тексте заявления, суд спешит при рассмотрении дела из-за того, что показания свидетелей "могут повлиять на результаты возможных досрочных выборов".

"Власть судит не меня - она показательно судит миллионы украинцев, которые за меня голосовали. Она судит тех, кто был против Майдана. Тех, кто не согласился с "государственным переворотом". Этот суд должен стать ярким напоминанием о том, что эти люди никогда не смогут рассчитывать на закон или правосудие в Украине, на возможность быть услышанными", - заявил Виктор Янукович.

"А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе - регионе, который не признал их", - заявил скорый экс-президент.

Экс-президент также напомнил, что суд отказался допросить ряд свидетелей стороны защиты, допросив лишь троих из числа высокопоставленных - Леонида Кожару, Михаила Добкина и Юрия Ильина.

В частности вчера прежний Командующий ВМС Украины, свидетель Юрий Ильин в судебном заседании заявил:

"...23.02.14 мне позвонил Виктор Янукович. Я доложил обстановку. Президент поставил мне задачу проинформировать военное руководство НАТО о том, что произошло в Украине, о том, что договоренности, которые были подписаны 21.02.2014, сорваны оппозицией.

Сказал, что 22.02.2014 направил письма подписантам мирного соглашения от Франции, Германии, Польши о происходящем в Украине и попросил рассмотреть вопрос того, чтобы повлиять на ситуацию и вернуть ситуацию в конституционное русло.

Рассмотреть вопрос о полицейской миротворческой миссии.

Также сказал, что никогда не пойдет на легализацию власти, которая пришла с нарушением Соглашения о мирном урегулировании ситуации в стране.

Он сказал, что не собирается с оружием в руках отстаивать свою власть, что это может привести к Гражданской войне, на это он никогда не пойдёт.", - сказал Юрий Ильин.

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