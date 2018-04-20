Политолог добавил, что президент России не будет совершенно менять существующую политику, поскольку имеет консервативный психотип.

Россия будет медленно двигаться в сторону режима, установленного в Северной Корее, однако не дойдет до крайней степени авторитаризма. Такое мнение высказал российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире программы «Паноптикум», информирует svodka.net.

«Закручивание гаек в России продолжится, но до китайско-корейского варианта не дойдет, остановится на полдороги. Потому что Владимир Путин слишком консервативен, то есть сам тренд задан, но все будет идти медленно и печально», – пояснил он.

Политолог добавил, что президент России не будет совершенно менять существующую политику, поскольку имеет консервативный психотип.

«Любые откаты назад, любая контрреволюция, это тоже революция. Поэтому человек консервативного психотипа не может действовать совершенно ни в одной из сторон. Он все делает очень медленно и так, чтобы это не производило немедленных последствий», – рассказал Белковский.

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