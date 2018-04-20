Авторитетный журнал журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. Журнал выпустил шесть спецобложек, посвященных персонам из списка, а также разделил влиятельных людей на несколько категорий.

Сообщается, что в категорию "Лидеры" в этом году попали президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын.

Среди "Титанов" оказались предприниматель Илон Маск, теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри.

Актеры попали в категории "Артисты". В их числе Николь Кидман, Хью Джекман, Галь Гадот, Милли Бобби Браун, режиссер и актер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел.

В категорию "Икон" попали певицы Рианна, Дженнифер Лопес и Кеша. В категории "Новаторы" в этом году актриса Тиффани Хеддиш, рэп-певица Cardi B, сноубордистка Хлоя Ким и другие.

Героями обложек стали актрисы Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Тиффани Хэддиш, Роджер Федерер, основатель движения Me Too Тарана Берк, бизнес-гуру и генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Надела.

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