Первые выборы в Таировской объединенной территориальной громаде, расположенной под Одессой, бьют все рекорды, как по продолжительности избирательного процесса, так и по количеству судебных споров.

Об этом сообщает издание «Овідіопольські новини».

Так, 16 апреля Таировская территориальная избирательная комиссия обратилась в суд с требованием дать юридическую оценку нежеланию 8-ми избранных депутатов Таировского поссовета приступать к работе.

Случай показательный, т.к. чаще только в спорах, связанных с избирательным процессом, комиссии участвуют как ответчики или третьи лица. Подача исков от самой комиссии – случай крайне редкий, а одновременно восьми исков к избранным депутатам – для Одесской области исключительный.

В комиссии пояснили, что иски поданы к 8-ми избранным депутатам Таировского поссовета, которые игнорируют постановление ТИК о созыве первой сессии и не являются на нее.

При этом депутаты-«отказники» поясняют свою позицию тем, что таким образом они выражают протест против неопределенности с регистрацией новым Таировским поселковым головой Тимура Хасаева, который является сыном действующего главы пгт Таирово.

Проблемы с регистрацией начались у Тимура Хасаева после того, как 19 февраля Одесский апелляционный административный суд признал, что Хасаев нарушил процедуру подачи документов в избирательную комиссию на регистрацию и отменил ее постановление о его регистрации поселковым головой.

Хасаев подал еще несколько исков, а его сторонники обратились в Центральную избирательную комиссию. В результате по вопросу регистрации Хасаева поселковым головой существуют четыре судебных решения, вступивших в законную силу. Три из них обязывают Таировскую ТИК повторно рассмотреть его документы, с учетом выводов суда о том, что нарушена процедура их подачи.

Это, по сути, вынуждает комиссию признать Тимура Хасаева отказавшимся от должности, ведь ни один из судебных вердиктов не отменил решения о незаконности признания его головой.

На днях ЦИК приняла постановление, которым обязала Таировскую ТИК исполнить лишь последнее решение суда и зарегистрировать Хасаева поселковым головой. Но это идет вразрез с ч. 8 ст. 99 закона «О местных выборах», прямо запрещающей комиссии повторно принимать решение, преступный статус которого ранее уже был определен судом.

По итогам обсуждения Хасаев признан отказавшимся от должности Таировского поселкового головы большинством голосов членов комиссии. Он грубо нарушил процедуру прекращения предпринимательской деятельности, что, кстати, является основанием для уголовного производства, уже открытого против его отца – Хасана Хасаева.

Что касается депутатов, саботирующих первую сессию, то комиссия напомнила им: работа в представительском органе местного самоуправления – их обязанность перед жителями ОТГ. Что депутаты должны руководствоваться соблюдением конституционных прав голосовавших за них граждан, а не частными интересами Семьи Хасаева. А те бросили своих избирателей, лишая легитимной власти, бюджета, возможностей развития, ставя под угрозу жизнеобеспечение всей ОТГ, что граничит с преступлением.

В этой ситуации Таировская ТИК просто вынуждена обратиться в суд с требованием к избранным депутатам-саботажникам принять свои полномочия на первой сессии. Также комиссия обратилась к прокурору Одесской области и к начальнику областной полиции с требованием дать юридическую оценку таким действиям избранных депутатов.

Напомним, выборы в Таировской ОТГ состоялись 24 декабря 2017 года, после чего началась череда судебных споров о признании и назначении Тимура Хасаева Таировским поселковым головой.

Источник: From-UA

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