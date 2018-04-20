|Протесты в Ереване: активисты блокируют автодороги, есть первые задержанные
|20.04.2018 10:34
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В пятницу утром сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, снова вышли на улицы Еревана с целью перекрытия движения транспорта. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Азатутюн.
Полиция продолжила удерживать протестующих. Так утром на площади Республики в Ереване полицейские задержали одного из лидеров движения "Отбрось Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.
Как сообщал вчера количество задержанных активистов в Ереване (Армения ред.) увеличилась до 100 человек.
А в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения
оппозиционеров и полиции.