В Кремле могут использовать инициативу президента Украины Петра Порошенко об объединении церквей для дестабилизации ситуации, отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 09.53 | комментариев: "Все, за что берется президент Порошенко, превращается в пиар-акцию или коммерческий проект. Поэтому пусть для начала демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на "личную автокефалию" от Кремля¸ а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо", – отметил политолог.Он добавил, что борьба президента за украинскую автокефалию легче, чем проведение реформ или искоренение коррупции."Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить, берутся за язык, расовый вопрос или веру – срабатывает железно. И наверняка Кремль знал об этой пиар-идее Порошенко раньше, чем сам украинский президент. Иначе говоря, автокефалия в исполнении старого друга московских попов может быть чекистской операцией, игрой на опережение, что позволит Кремлю надолго погрузить церковный вопрос в Украине в пучину межконфессиональных конфликтов", – считает Небоженко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951181435192172&id=100009010040969 17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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