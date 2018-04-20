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Небоженко: Автокефалия может быть чекистской операцией, чтобы погрузить Украину в пучину межконфессиональных конфликтов
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20.04.2018 10:35
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В Кремле могут использовать инициативу президента Украины Петра
Порошенко об объединении церквей для дестабилизации ситуации,
отметил директор социологической службы "Украинский барометр"
Виктор Небоженко. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Сегодня 09.53 | комментариев: "Все, за что берется президент
Порошенко, превращается в пиар-акцию или коммерческий проект.
Поэтому пусть для начала демонстративно порвет свои коммерческие,
политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом
берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и
публично решится на "личную автокефалию" от Кремля¸ а потом позовет
всех остальных. Это было бы справедливо", – отметил
политолог.Он добавил, что борьба президента за украинскую
автокефалию легче, чем проведение реформ или искоренение
коррупции."Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить, берутся
за язык, расовый вопрос или веру – срабатывает железно. И
наверняка Кремль знал об этой пиар-идее Порошенко раньше, чем сам
украинский президент. Иначе говоря, автокефалия в исполнении
старого друга московских попов может быть чекистской операцией,
игрой на опережение, что позволит Кремлю надолго погрузить
церковный вопрос в Украине в пучину межконфессиональных
конфликтов", – считает Небоженко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951181435192172&id=100009010040969
17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством
парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день
Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви". По словам главы
государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со
вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился
более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал
обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине
единой поместной церкви. В документе говорится, что томос
(указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но
и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко
пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому
патриарху.В Украине действует Украинская православная церковь
Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная
православная церковь и ряд церквей других конфессий.
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