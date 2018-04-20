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В Австрии произошла железнодорожная авария на вокзале: 54 человека пострадали
20.04.2018 10:36
В Австрии произошла железнодорожная авария на вокзале: 54 человека пострадали
У большинства людей незначительные травмы
В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека.
В Австрии произошла железнодорожная авария на вокзале: 54 человека пострадали Фото: из свободных источников

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения в ночной поезда, следовавшего из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд. Оды из вагонов в результате инцидента сильно изогнут, сообщает издание Salzburger Nachrichten .

Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалась большой. По первым сообщениям речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.

У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице. На место прибыли сотрудники Красного Креста, значительную часть пострадавших госпитализировали. На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.

Напомним, что н а юго-востоке Австрии в районе вокзала города Никласдорф столкнулись два пассажирских поезда . По меньшей мере один человек погиб, до 20 пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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