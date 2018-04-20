У большинства людей незначительные травмы

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения в ночной поезда, следовавшего из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд. Оды из вагонов в результате инцидента сильно изогнут, сообщает издание Salzburger Nachrichten .

Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалась большой. По первым сообщениям речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.

У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице. На место прибыли сотрудники Красного Креста, значительную часть пострадавших госпитализировали. На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.