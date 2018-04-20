Бывший боевик "ЛНР" из России, который два года был "народным мэром" оккупированного Лутугино, по возвращению на Родину был обвинен в коррупции и арестован.

Об этом на своей странице сообщает журналист Денис Казанский, передает .

По его словам, боевик переквалифицировался в директоры школы, но и на этой должности продолжил совершать противоправные действия.

"Бывший "народный мэр" Лутугино россиянин Егор Русский вернулся в родную Ухту, устроился там работать директором школы и погорел на взятке в 45 тыс рублей. Идеальная биография "ополченца", – пишет журналист.

Бывший "народный мэр" Лутугино россиянин Егор Русский вернулся в родную Ухту, устроился там работать директором школы и погорел на взятке в 45 тыс рублей.



Идеальная биография "ополченца" — Денис Казанський (@den_kazansky)

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