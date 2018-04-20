|"Идеальная" биография: горькая судьба наемника из России, воевавшего на Донбассе
|20.04.2018 10:38
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Бывший боевик "ЛНР" из России, который два года был "народным мэром" оккупированного Лутугино, по возвращению на Родину был обвинен в коррупции и арестован.
Об этом на своей странице сообщает журналист Денис Казанский, передает .
По его словам, боевик переквалифицировался в директоры школы, но и на этой должности продолжил совершать противоправные действия.
"Бывший "народный мэр" Лутугино россиянин Егор Русский вернулся в родную Ухту, устроился там работать директором школы и погорел на взятке в 45 тыс рублей. Идеальная биография "ополченца", – пишет журналист.