Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович написал открытое обращение к власти Украины, обвинив в сдаче Крыма и кровопролитии на Донбассе.

Письмо на своей странице в Facebook обнародовал пресс-секретарь старшего сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

Януковича также заявил о незаконном решении Оболонского суда о завершении судебных слушаний.

«Суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями», — говорится в письме Януковича, опубликованном на странице Кирасира в Facebook.

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Янукович заявил, что нынешний режим держится на лживых историях и мифах о «мирном Майдане», о «кровавом диктаторе» и «сепаратистах Донбасса».

«А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе — регионе, который не признал их», — заявил быстрый экс-президент.

Янукович добавил, что теперь в Украине судят не его, миллионы украинцев, которые за него голосовали, а также тех, кто был против Майдана. Также он припугнул власть Украины гневом народа.

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