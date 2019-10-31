Польская автокефальная православная церковь отказалась признать Православную церковь Украины.

Об этом говорится в коммюнике ПАПЦ по итогам собора 29 октября.

“Оставить неизменной позицию по автокефалии украинской церкви... Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основании догматически-канонических нормы для целой церкви, а не на группе отступников-раскольников“, - сказано на сайте польской церкви.

Директор департамента Минкультуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш прокомментировал это заявление, выразив недоумение по поводу позиции поляков.

“Получается, что далекие и вроде как непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а однокровные братья-украинцы из Польской церкви, которые собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину“, - говорится в фейсбуке Юраша.

Он также отметил, что ПАПЦ первой из других церквей заявила о невозможности признания в данный момент Православной церкви Украины, пишет bigmir.net.

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