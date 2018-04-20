Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что закон об антикоррупционном суде нужно принять уже в мае, так как Киев нуждается в поддержке со стороны международных финансовых институтов. Сегодня 11.26 | комментариев: "В марте украинское правительство выплатило по внешним долгам $1 млрд 400 млн. Это сколько, 40 млрд грн? Конечно, нам нужна внешняя поддержка. А внешняя поддержка нам нужна тогда, когда Украина принадлежит к клубу демократических государств, следовательно нам нужно будет в том числе и принятие антикоррупционного суда (закона об антикоррупционном суде. – ) уже в мае, потому что мы должны выйти на перезаимствования, отдать долги, которые брали не мы с вами. Извините, но Арсений Яценюк реструктуризировал государственного долга на $3,8 млрд. И это было уменьшение долга, но все годы до 2014 года его наращивали. И теперь хотят нас этим испытывать?" – заявил он.Гройсман подчеркнул, что нужно обеспечить макроэкономическую стабилизацию."Не злорадствуйте. У нас нормальные валютные резервы страны, но они могут быть большими, если мы выполним с вами совместное домашнее задание", – сказал премьер-министр.В Минфине сообщали, что по состоянию на 28 февраля 2018 года общий государственный прямой и гарантированный долг Украины составлял 2,069 трлн грн ($76,76 млрд).Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 1,999 трлн грн (60% ВПП), гарантированного госдолга – 747,6 млн грн.В госбюджете-2018 на обслуживание государственного долга предусмотрено 130,2 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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