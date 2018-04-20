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Гройсман: В марте Кабмин выплатил по внешним долгам $1,4 млрд. Конечно, нам нужна внешняя поддержка
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20.04.2018 10:43
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что закон об
антикоррупционном суде нужно принять уже в мае, так как Киев
нуждается в поддержке со стороны международных финансовых
институтов. Сегодня 11.26 | комментариев: "В марте украинское
правительство выплатило по внешним долгам $1 млрд 400 млн. Это
сколько, 40 млрд грн? Конечно, нам нужна внешняя поддержка. А
внешняя поддержка нам нужна тогда, когда Украина принадлежит к
клубу демократических государств, следовательно нам нужно будет в
том числе и принятие антикоррупционного суда (закона об
антикоррупционном суде. – ) уже в мае, потому что мы
должны выйти на перезаимствования, отдать долги, которые брали
не мы с вами. Извините, но Арсений Яценюк реструктуризировал
государственного долга на $3,8 млрд. И это было уменьшение долга,
но все годы до 2014 года его наращивали. И теперь хотят нас этим
испытывать?" – заявил он.Гройсман подчеркнул, что нужно
обеспечить макроэкономическую стабилизацию."Не злорадствуйте. У нас
нормальные валютные резервы страны, но они могут быть большими,
если мы выполним с вами совместное домашнее задание", – сказал
премьер-министр.В Минфине сообщали, что по состоянию на 28 февраля
2018 года общий государственный прямой и гарантированный долг
Украины составлял 2,069 трлн грн ($76,76
млрд).Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года
предельный объем государственного долга, рассчитанный в
национальной валюте, составит 1,999 трлн грн (60% ВПП),
гарантированного госдолга – 747,6 млн грн.В
госбюджете-2018 на обслуживание государственного
долга предусмотрено 130,2 млрд грн.
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