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Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира по 2018
20.04.2018 10:44
Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира по 2018
В список самых влиятельных мировых лидеров не попал президент России Владимир Путин
Американское издание Time опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по 2018.
Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира по 2018 Фото: Time

В этом году список состоит из нескольких категорий: "новаторы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны", в каждой из которых представлены людей из различных сфер деятельности, передает "112 Украина".

В список самых влиятельных мировых лидеров не попал президент России Владимир Путин. В то же время в этом году в категории "лидеры" вошли принц Гарри и Меган Маркл, президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, саудовский принц Мохаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва президент Франции Эммануэль Макрона и другие.

Среди деятелей искусств Time выделил Николь Кидман, Хью Джекмана, Гадот, 14-летнюю звезду сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, Гильермо дель Торо, телеведущего Джимми Киммела, режиссера Райана Куглера, дизайнера Кристиана Сириано, художницу Джуди Чикаго.

В "икон" отнесли Рианну, Дженнифер Лопез, исполнителя главной роли в "Черной пантере" Чедвика Боузман, основательница движения #MeToo Тарана Берк, авторов расследования о домогательствах Харви Вайнштейна Ронана Фэрроу, Джоди Кантор и Меган Твей, экс-сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Вайли , дизайнера Вирджила аблой.

К категории "титаны" попали теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри, изобретатель Маск, основатель Amazon Джефф Безос, архитектор Элизабет Диллер и другие.

Среди "новаторов" в этом году фигурируют хип-хоп-исполнитель Cardi B, олимпийская чемпионка Глои Ким, группа студентов, переживших стрельбу и выступают за контроль оружия, комедийная актриса Тиффани Геддиш, актер Кумейл Нанджиани, актриса и продюсер Иса Рэй и другие.

Напомним, что  канцлер Германии Ангела Меркель прошлого года не вошел в список топ-100  самых влиятельных людей по версии Time .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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