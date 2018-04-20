В список самых влиятельных мировых лидеров не попал президент России Владимир Путин

В этом году список состоит из нескольких категорий: "новаторы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны", в каждой из которых представлены людей из различных сфер деятельности, передает "112 Украина".

В список самых влиятельных мировых лидеров не попал президент России Владимир Путин. В то же время в этом году в категории "лидеры" вошли принц Гарри и Меган Маркл, президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, саудовский принц Мохаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва президент Франции Эммануэль Макрона и другие.

Среди деятелей искусств Time выделил Николь Кидман, Хью Джекмана, Гадот, 14-летнюю звезду сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, Гильермо дель Торо, телеведущего Джимми Киммела, режиссера Райана Куглера, дизайнера Кристиана Сириано, художницу Джуди Чикаго.

В "икон" отнесли Рианну, Дженнифер Лопез, исполнителя главной роли в "Черной пантере" Чедвика Боузман, основательница движения #MeToo Тарана Берк, авторов расследования о домогательствах Харви Вайнштейна Ронана Фэрроу, Джоди Кантор и Меган Твей, экс-сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Вайли , дизайнера Вирджила аблой.

К категории "титаны" попали теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри, изобретатель Маск, основатель Amazon Джефф Безос, архитектор Элизабет Диллер и другие.

Среди "новаторов" в этом году фигурируют хип-хоп-исполнитель Cardi B, олимпийская чемпионка Глои Ким, группа студентов, переживших стрельбу и выступают за контроль оружия, комедийная актриса Тиффани Геддиш, актер Кумейл Нанджиани, актриса и продюсер Иса Рэй и другие.