|КНДР собирается стать безъядерной державой, не выдвигая своих условий
|20.04.2018 10:45
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Об этом в четверг, 19 апреля, высказался южнокорейский руководитель Мун Чжэ Ин.
Президент Южной Кореи утверждает, что Пхеньян готов пойти на превращение Корейского полуострова в безъядерную зону без предварительных условий.
«Пхеньян настроен на стопроцентную денуклеаризацию и не выдвигает требований, которые Вашингтон считает неприемлемыми», — подчеркнул он.
Стоит напомнить, что уже через неделю, 27 апреля, назначена встреча между Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в то время как также ведется интенсивная подготовка к встрече лидера КНДР и президента США Дональда Трампа.
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