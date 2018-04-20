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КНДР собирается стать безъядерной державой, не выдвигая своих условий
20.04.2018 10:45
КНДР собирается стать безъядерной державой, не выдвигая своих условий Северная Корея готова пойти на полное ядерное разоружение Корейского полуострова без вывода войск США из Южной Кореи

Об этом в четверг, 19 апреля, высказался южнокорейский руководитель Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи утверждает, что Пхеньян готов пойти на превращение Корейского полуострова в безъядерную зону без предварительных условий.

«Пхеньян настроен на стопроцентную денуклеаризацию и не выдвигает требований, которые Вашингтон считает неприемлемыми», — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что уже через неделю, 27 апреля, назначена встреча между Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в то время как также ведется интенсивная подготовка к встрече лидера КНДР и президента США Дональда Трампа.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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