КНДР собирается стать безъядерной державой, не выдвигая своих условий Северная Корея готова пойти на полное ядерное разоружение Корейского полуострова без вывода войск США из Южной Кореи Об этом в четверг, 19 апреля, высказался южнокорейский руководитель Мун Чжэ Ин. Президент Южной Кореи утверждает, что Пхеньян готов пойти на превращение Корейского полуострова в безъядерную зону без предварительных условий. «Пхеньян настроен на стопроцентную денуклеаризацию и не выдвигает требований, которые Вашингтон считает неприемлемыми», — подчеркнул он. Стоит напомнить, что уже через неделю, 27 апреля, назначена встреча между Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в то время как также ведется интенсивная подготовка к встрече лидера КНДР и президента США Дональда Трампа. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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