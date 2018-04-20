В американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого начался пожар. Об этом сообщает со ссылкой на Nbc4i.

Около 5 вечера по местному времени 19 апреля на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в городе Техас-Сити (штат Техас, США - ред.) произошл взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, но начался пожар.

На данный момент причина взрыва неизвестна.

Как сообщал в Константиновке, что в Донецкой области, в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки. Парня госпитализировали.

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