Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и другие транспортные операторы предупредили, что ожидаются серьезные перебои в работе поездов, трамваев и автобусов.

В Берлине утром в пятницу, 20 апреля, эвакуируют часть города, чтобы эксперты могли обезвредить найденную там бомбу времен Второй мировой войны, информирует svodka.net.

В 9 часов по местному времени началась эвакуация жителей, живущих в радиусе 800 м от места обнаружения неразорвавшегося снаряда.

Эвакуация также затронет правительственные здания, больницу и центральный вокзал города.

Каждый год в Европе обнаруживаются тысячи неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

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В зоне эвакуации на этот раз оказались Центральный вокзал Берлина, военный госпиталь, министерства экономики и транспорта, а также посольства Индонезии и Узбекистана, сообщила полиция.

Саперы займутся обезвреживанием бомбы примерно в полдень по местному времени.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и другие транспортные операторы предупредили, что ожидаются серьезные перебои в работе поездов, трамваев и автобусов.

Работа аэропорта Тегель, находящегося в 7 километрах, будет проходить в штатном режиме, сообщили власти, хотя прибывающие самолеты не будут пролетать над местом обнаружения бомбы.

Самый загруженный берлинский аэропорт Тегель ненадолго закрывался в августе 2017 года, после обнаружения неподалеку советской неразорвавшейся бомбы.

В сентябре 2017 года были эвакуированы пациенты больниц во Франкфурте на время обезвреживания другой мощной авиабомбы времен Второй мировой войны.

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