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Обнаружили немецкую подводную лодку, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку
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20.04.2018 10:51
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Неподалеку от побережья Дании на морском дне обнаружили немецкую
подводную лодку U-3523, предположительно затопленную 6 мая 1945
года. Сегодня 11.24 | комментариев: Субмарина затонула в десяти
морских милях к северу от города Скаген. Сканирование морского дна
показало, что U-3523 находится на глубине 123 метра, что
осложняет доступ к ней. На борту подлодки в момент крушения
находились 58 членов экипажа.Ранее исследователи предполагали, что
субмарина затонула после атаки британского бомбардировщика B-24
Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако ее обломки
долгое время не могли найти.В связи с этим возникли слухи, что
подлодка смогла переправить в Южную Америку руководство нацистов, в
том числе и Адольфа Гитлера. Слухи подогревали полученные
американской разведкой свидетельства очевидцев, утверждавших, что
они видели Гитлера в Колумбии и Аргентине после окончания Второй
мировой войны.В датском Музее морской войны сообщили, что не
существует доказательств перевозки на U-3523 нацистских лидеров или
сокровищ Рейха."Ходят слухи, что на борту подлодки находились
большие ценности из Германии, потому что она уходила из Германии,
хотя война закончилась. Я думаю, что слух распространился, потому
что U-3523 была очень современной и дальноходной подводной лодкой,
а некоторые нацисты действительно пытались сбежать с ценностями в
последние дни", – сообщил директор музея Норманн
Андерсен.Известно, что некоторые нацисты бежали в Южную Америку, в
том числе один из организаторов Холокоста Адольф Эйхманн и доктор
Йозеф Менгеле, ставивший опыты на узниках концлагеря Аушвиц.U-3523
принадлежала к немецким подлодкам типа XXI. Всего в Германии были
построены 118 таких субмарин, однако только четыре из них были
пригодны для использования, а в боевых действиях приняли участие
только две. До наших дней сохранилась одна лодка типа XXI, которая
время является частью экспозиции Немецкого музея судоходства в
Бремерхафене.
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