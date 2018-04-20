Неподалеку от побережья Дании на морском дне обнаружили немецкую подводную лодку U-3523, предположительно затопленную 6 мая 1945 года. Сегодня 11.24 | комментариев: Субмарина затонула в десяти морских милях к северу от города Скаген. Сканирование морского дна показало, что U-3523 находится на глубине 123 метра, что осложняет доступ к ней. На борту подлодки в момент крушения находились 58 членов экипажа.Ранее исследователи предполагали, что субмарина затонула после атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако ее обломки долгое время не могли найти.В связи с этим возникли слухи, что подлодка смогла переправить в Южную Америку руководство нацистов, в том числе и Адольфа Гитлера. Слухи подогревали полученные американской разведкой свидетельства очевидцев, утверждавших, что они видели Гитлера в Колумбии и Аргентине после окончания Второй мировой войны.В датском Музее морской войны сообщили, что не существует доказательств перевозки на U-3523 нацистских лидеров или сокровищ Рейха."Ходят слухи, что на борту подлодки находились большие ценности из Германии, потому что она уходила из Германии, хотя война закончилась. Я думаю, что слух распространился, потому что U-3523 была очень современной и дальноходной подводной лодкой, а некоторые нацисты действительно пытались сбежать с ценностями в последние дни", – сообщил директор музея Норманн Андерсен.Известно, что некоторые нацисты бежали в Южную Америку, в том числе один из организаторов Холокоста Адольф Эйхманн и доктор Йозеф Менгеле, ставивший опыты на узниках концлагеря Аушвиц.U-3523 принадлежала к немецким подлодкам типа XXI. Всего в Германии были построены 118 таких субмарин, однако только четыре из них были пригодны для использования, а в боевых действиях приняли участие только две. До наших дней сохранилась одна лодка типа XXI, которая время является частью экспозиции Немецкого музея судоходства в Бремерхафене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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