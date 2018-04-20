Парубий считает, что внеочередные выборы заблокируют работу парламента

По его словам, Президент Петр Порошенко тоже понимает, что роспуск Рады приведет к дестабилизации в стране.

"Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует эта Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые необходимы сегодня для общества, для украинского безопасности и обороны" , - сказал он в эфире "1 + 1", передает LB.ua .

Парубий считает, что внеочередные выборы заблокируют работу парламента, что негативно скажется на обороноспособности Украины.

"Мне известно, что позиция Президента Украины идентична моей, что досрочные выборы - это способ дестабилизации и введение страны в паралич на долгий период" , - сказал он.

Парубий сказал, что такая дестабилизация была бы выгодна России как агрессору, и добавил, что и в Украине некоторые силы хотели бы досрочных выборов через свои "узкие политические партийные интересы".

"Их интриги и попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха. Это я говорю как председатель Верховной Рады" , - заявил спикер.