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Досрочных выборов не будет, - Парубий
20.04.2018 10:52
Досрочных выборов не будет, - Парубий
Парубий считает, что внеочередные выборы заблокируют работу парламента
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что досрочных выборов в парламент не будет.
Досрочных выборов не будет, - Парубий Андрей Парубий. Фото: Дмитрий Ларин / Українська правда

По его словам, Президент Петр Порошенко тоже понимает, что роспуск Рады приведет к дестабилизации в стране.

"Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует эта Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые необходимы сегодня для общества, для украинского безопасности и обороны" , - сказал он в эфире "1 + 1", передает LB.ua .

Парубий считает, что внеочередные выборы заблокируют работу парламента, что негативно скажется на обороноспособности Украины.

"Мне известно, что позиция Президента Украины идентична моей, что досрочные выборы - это способ дестабилизации и введение страны в паралич на долгий период" , - сказал он.

Парубий сказал, что такая дестабилизация была бы выгодна России как агрессору, и добавил, что и в Украине некоторые силы хотели бы досрочных выборов через свои "узкие политические партийные интересы".

"Их интриги и попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха. Это я говорю как председатель Верховной Рады" , - заявил спикер.

Напомним, что п ремьер-министр Владимир Гройсман объявил об участии в очередных выборах Верховной Рады , которые должны состояться осенью 2019 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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