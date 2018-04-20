Украина открыла двери мигрантам. В этом году правительство планирует принять более 4 тысяч беженцев. Соответствующие квоты утвердил Кабинет Министров, информирует со ссылкой на

Речь идет о мигрантах, которые не просто пересекут границы Украины, а и имеют целью получить украинское гражданство.

Это количество распределять по определенному проценту на каждую область и разделят по группам, которые являются приоритетными для государства.

Что готовит новый закон

Всего согласно утвержденной квоте на иммиграцию, Украина может приютить 690 деятелей культуры, 1020 родственников граждан Украины, 530 лиц, которые ранее находились в гражданстве Украины, 2147 родителей супругов и детей иммигрантов. Лицо, інвестуватувала в экономику страны не менее 100 тысяч долларов , может претендовать на иммиграцию без ограничений.

Для лиц, которые постоянно находились на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, которое пострадало от торговли людьми, с учетом предложения Министерства социальной политики, установлена нулевая квота иммиграции.

Также согласно закону об иммиграции, согласие на нее в пределах квоты имеют право военнослужащие, служившие в три или более лет.

Подать документы и заявления претенденты на получение украинского гражданства смогут с ноября этого года.

Впрочем, как информирует , сейчас в украинской армии нет военных, которые бы подпадали под эти квоты.

Кто не подпадает под квоты

Как пояснила аналитик по вопросам миграции центра ЦЕДОС Александра Слободян, квоты не касаются нелегальных мигрантов, политических беженцев и людей, которые приехали на заработки в Украину.

Кроме того, количество беженцев, которые желают получить гражданство Украины ежегодно примерно одинакова.

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