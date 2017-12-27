Граждане Украины не могут идти куда-либо на обмен. Это преступление. Об этом заявила адвокат Елена Лёщенко.

"Граждане Украины не могут идти куда-либо на обмен. Это преступление.

Украина не выдаёт своих граждан. Так сказано в Основном Законе, который имеет высшую юридическую силу. Это прямая норма и не содержит каких-либо отсылок и оговорок.

Но принцип политической («революционной») целесообразности куда важнее, конечно, чем Основной закон и права граждан Украины.

За цэ и стояв майдан, видимо." - Заявила Елена Лёщенко.

Я тоже предлагаю украинским властям и Президенту заткнуться в вопросе пленных. Потому что от первого до последнего действия вы являетесь виновниками того, что вообще в стране употребляется такое слово. Об этом заявил адвокат Андрей Портнов.

"Вы затеяли вооружённый государственный переворот, организовали и спровоцировали массовые убийства на майдане, сами себя простили законом об амнистии, распространили вседозволенность и безнаказанность, героизировали дискуссионных героев, разделили страну, посеяли рознь по линии языка и религии, плохо взвесив свои силы, не спрогнозировали оккупацию своих территорий, появление чужой армии и точно таких же, как и вы, незаконных вооружённых формирований.

Вы допустили грубые ошибки при подготовке Минского соглашения, провалили дипломатические и переговорные усилия и возможности, применили против своих граждан дешёвый миротворческий блеф и пиар, одновременно организовав грабежи, разбои, убийства и изнасилования жителей восточных регионов бойцами официальных подразделений МВД, вы нанесли авиаудары по центру Луганска и организовали массовую казнь в Одессе.

Синхронно с этим, вы всё это время крали, грабили и совершали огромное количество других преступлений, показывая свою неадекватность, временность и бесперспективность.

Поэтому, заткнитесь и готовьтесь к какому-то крайне жесткому окончанию своего правления." - Заявил Андрей Портнов.

По информации "Радио свобода", обмен перенесли на 14:00, поскольку "ДНР" обвинило украинскую сторону в невыполнении условий: не перекрыто движение по дорогам, которые ведут к месту обмена. Пока это не произойдет, обмен не состоится.

Между блокпостами ВСУ и "ДНР" расстояние около трех километров - это "серая зона", в которую входят населенные пункты. Возможно, речь идет о дороге между блокпостами или в населенных пунктах между ними.

Сайт "горячая линия ДНР" написал, что обмен задерживается, поскольку "в назначенное время, вопреки договоренности о перекрытии движения через контрольно-пропускной пункт, украинская сторона впустила мирных жителей в количестве не менее 2000 человек и 100 автомобилей". Заявлении написано со слова анонимного представителя общий центр контроля и координации, который приехал на блокпост.

В социальных сетях набирает обороты призыв встретить освобожденных из плена "ЛНР-ДНР", которые около 19:00 прилетят на военный аэропорт "Борисполь".

Сообщается, что место сбора около 17:00 возле станции метро "Бориспольская", откуда в аэропорт поедет бесплатный автобус.

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