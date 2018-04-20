Глава ГПУ Юрий Луценко поручил проверить состояние автомобильных дорог на всей территории Украины.

Об этом в своем официальном Facebook написал официальный спикер ведомства Андрей Лысенко, пишет издание Буквы.

К проверке дорог привлечены прокуратуры, с которыми должны взаимодействовать представители Мининфраструктуры. В течение трех месяцев будут испытывать дороги, построенные или отремонтированные в 2016–2017 годах.

В случае выявления разрушений новых дорог в ГПУ пообещали открыть уголовные производства и наказать виновных.

«Это будет касаться трех категорий лиц – заказчиков, подписавших акты выполненных работ, исполнителей некачественных или несуществующих работ и представителей технадзора», – пообещал Юрий Луценко.

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