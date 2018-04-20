Сегодня при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ состоится возвращение останков тел погибших в авиакатастрофе рейса МН17. Об этом в ответ на требование сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствует возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время останки находятся у представителей преступный вооруженных формирований. Ожидается, что их передадут представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы.

"СММ ОБСЕ и Первый заместитель Главы Миссии Александр Хуг будет помогать этому процессу", - говорится в сообщении.

Напомним, одним из фигурантов дела о сбивании пассажирского рейса МН-17 является российский военный Сергей Дубинский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира