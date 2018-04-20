Солнечные лучи полезны для человека, но в разумных пределах. Большие дозы ультрафиолета превращают ваше лицо-»персик» в »печеное яблоко», родинку в меланому, аллергию в фотосенсибилизацию.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

ОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ: МОРЩИНЫ

Морщины от весеннего солнца появляются так же легко, как от летнего. Поэтому уже сейчас стоит носить темные очки. Без них кожа быстрее теряет воду, становится сухой и уязвимой, информирует svodka.net.

Почему-то принято считать, что загорелая кожа выглядит моложе. Это совсем не так. Ровнее – это да, но не моложе. Наоборот, под воздействием солнечных лучей кожа стареет быстрее. У медиков для этого явления есть даже особый термин – фотостарение.

Чем оно отличается от обычного? Изменениями, которым подвергается эпидермис. Если при обычном, возрастном старении он утонщается, то при фото- происходит, наоборот, утолщение, кожа становится более грубой и сухой, да еще теряется тонус.

Кроме того, при фотостарении происходят другие изменения – появляются родинки, пигментные пятна (лентиго), сосудистые звездочки, фотодерматиты.

Пигментные пятна могут проявляться даже у 20-летних девушек, если их кожа неравномерно выделяет меланин. Чтобы предупредить такую ​​неприятность, стоит поработать заранее. Есть довольно цитрусовых, пить воду с лаймом, принимать витаминные комплексы. Когда весенее солнце становится активным, необходимо умываться молочной сывороткой, протирать лицо соком петрушки, смешанным пополам с соком лимона.

Как уберечься: использовать крем с защитными фильтрами SPF, чем он выше (обозначается цифрами – 20, 30, 50), тем больше защита.



ОПАСНОСТЬ ВТОРАЯ: МЕЛАНОМЫ

Про появление родинок под влиянием солнца мы уже сказали выше. Но помимо простых «мушек» из-за ультрафиолета может возникнуть особый вид злокачественных раковых родинок – меланом. Онкологи еще называют их »черными метками».

Больше только появление меланомы грозит обадателям светлой кожи, а также людям с рыжим или светлым цветом волос. В зоне риска также те, кто перенес серьезные солнечные ожоги в прошлом, имеет много родинок, особенно с неровными краями, и у кого кто-то из близких имел меланому.



ОПАСНОСТЬ ТРЕТЬЯ: ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Покраснения и высыпания на коже вовсе не обязательно означают аллергию. Вполне вероятно, что у вас фотосенсибилизация. А причина ее появления — кремы и лекарства, вернее, некоторые их компоненты, вызывающие аллергические реакции на солнечные лучи. В отличие от обычного солнечного ожога ее проявления могут держаться на коже несколько лет! И даже спровоцировать обострение кожных заболеваний, таких, как экзема, герпес, псориаз, акне.

Лечиться самостоятельно в таких случаях опасно, только врач сможет назначить правильные препараты внутрь и sun-блокаторы для наружного применения (кремы или лосьоны с защитой от УФ-лучей с индексом до 100).

Как уберечься: проверьте свои кремы, если в их составе находятся следующие веществ, способные вызвать солнечную аллергию, то вы в зоне риска, лучше откажитесь от них хотя бы на время лета: фруктовые кислоты, экстракты липы, петрушки, сельдерея, азулфидин , мускус, бергамотовое, цитроновое, кедровое, сандаловое эфирные масла, бенгальская роза, апельсиновый красный, толуидиновый синий, акрифлавин. А также некоторые антибиотики, тетрациклин и все препараты, его содержащие, ориназ, кордарон, амиодарон, седакорин , эстроген, прогестин, триампур, композитум, аквафор.



ОПАСНОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ГИПЕРКЕРАТОЗ

Вроде на дворе уже не зима, а у вас кожа шершавая и грубая, будто целый день шли против ветра в студеную зимнюю пору? Вполне вероятно, у вас проявился гиперкератоз. Он возникает, когда солнце стоит в зените и чувствительная кожа не справляется с влиянием палящих лучей, подобно черепахе прячется в панцирь — при этом высокий слой эпидермиса становится жестким и утолщается.

Как уберечься: опять же, защищайте кожу средствами с УФ-защитой даже весной. Умывайтесь с помощью молочка или пенки, а мыло приберегите до лучших времен.

Для детей загар является более вредным, чем полезным — считает педиатр Е.Комаровский. У них более тонкий роговой слой и большая площадь поверхности по отношению к массе тела. Поэтому чрезмерное воздействие УФ-излучения может привести к снижению эффективности иммунной системы организма.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира