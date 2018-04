Противно видеть на Майдане в камуфляже проплаченных приспособленцев, в чьих жилах течет не патриотизм, а деньги

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4179; coreola.articleid = 242352; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4179] = 4179; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/gayde-rizaeva.html", "name": "Гайдэ Ризаева" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Гайдэ Ризаева

Противно видеть на Майдане в камуфляже проплаченных приспособленцев, в чьих жилах течет не патриотизм, а деньги { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/gayde-rizaeva/protivno-videt-na-maydane-v-kamuflyazhe-proplachennyh-prisposoblencev-v-chih-zhilah-techet-ne-patriotizm-a-dengi-242352.html" }, "headline": "Противно видеть на Майдане в камуфляже проплаченных приспособленцев, в чьих жилах течет не патриотизм, а деньги", "datePublished": "2018-04-20T11:51:15+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "На всех акциях на Майдане Незалежности в Киеве участвуют одни и те же лица в военной форме, не имеющие отношения к АТО, считает крымская журналистка и волонтер Гайдэ Ризаева." , "keywords": "Майдан, война в Украине, Гайдэ Ризаева" } Гайдэ Ризаева Крымская журналистка и волонтер. все материалы автора → Противно видеть на Майдане в камуфляже проплаченных приспособленцев, в чьих жилах течет не патриотизм, а деньги Сегодня 11.51 | комментариев: Когда ты надеваешь камуфляж, помни – ты несешь ответственность не за кусок умело кем-то сшитой ткани. Ты несешь ответственность за всех, кто на небе, за всех, кто стал инвалидом, за всех, кто имеет право называться участником АТО, но сейчас в тюрьме...Когда ты надеваешь камуфляж, вспомни, что тебя и близко в зоне проведения АТО не было, вспомни, что ты поступал по обстоятельствам, а не по совести, вспомни, что ты где-то струсил, где-то показал слабость, где-то промолчал, и этим молчанием убил, вспомни все.Носите камуфляж достойно или отдайте его тем, кто достоин его носить. Противно видеть вас на Майдане в камуфляже, проплаченных приспособленцев, в чьих жилах течет не патриотизм, а деньги. На всех акциях одни и те же лица, в одних и тех же камуфляжах… Источник: Гайдэ Ризаева / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки деньги видеть противно кто вспомни Теги: гайдэ ризаева