"Убеждены, что успешное осуществление реформы не будет возможным без более прозрачной работы Высшей квалификационной комиссии судей и без активной консультации с гражданским обществом"

Об этом говорится в заявлении, принятом парламентским комитетом ассоциации ЕС-Украина на заседании, которое состоялось 18-19 апреля в Страсбурге, пишет "Европейская правда".

"Члены комитета приветствуют принятие в первом чтении закона о создании Высшего антикоррупционного суда, но считают, что необходима дальнейшая работа с целью согласования закона с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается решающее значение завершения реформы судебной системы на всех уровнях.

"Убеждены, что успешное осуществление реформы не будет возможным без более прозрачной работы Высшей квалификационной комиссии судей и без активной консультации с гражданским обществом. Опять заявляем, что эффективная борьба с коррупцией является важнейшей для успеха только процесса реформ; высоко оцениваем прогресс, достигнутый в укреплении антикоррупционной институциональной архитектуры и закрытия пространства для коррупции во многих сферах " , - отмечают члены комитета.

В заявлении также выражается обеспокоенность по поводу незаконного раскрытия данных, связанных с расследованиями или поисковыми действиями Национального антикоррупционного бюро.

"Подчеркиваем важность сохранения независимости НАБУ и САП и их институциональных возможностей для расследования и судебного преследования случаев скоординированной коррупции" , - говорится в заявлении.