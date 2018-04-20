|В Страсбурге призывают согласовать закон о Антикоррупционный суд по "венецианки"
|20.04.2018 11:00
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"Убеждены, что успешное осуществление реформы не будет возможным без более прозрачной работы Высшей квалификационной комиссии судей и без активной консультации с гражданским обществом"Законопроект "О Высшем антикоррупционный суд" должен быть согласован с рекомендациями Венецианской комиссии.
Об этом говорится в заявлении, принятом парламентским комитетом ассоциации ЕС-Украина на заседании, которое состоялось 18-19 апреля в Страсбурге, пишет "Европейская правда".
"Члены комитета приветствуют принятие в первом чтении закона о создании Высшего антикоррупционного суда, но считают, что необходима дальнейшая работа с целью согласования закона с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается решающее значение завершения реформы судебной системы на всех уровнях.
"Убеждены, что успешное осуществление реформы не будет возможным без более прозрачной работы Высшей квалификационной комиссии судей и без активной консультации с гражданским обществом. Опять заявляем, что эффективная борьба с коррупцией является важнейшей для успеха только процесса реформ; высоко оцениваем прогресс, достигнутый в укреплении антикоррупционной институциональной архитектуры и закрытия пространства для коррупции во многих сферах " , - отмечают члены комитета.
В заявлении также выражается обеспокоенность по поводу незаконного раскрытия данных, связанных с расследованиями или поисковыми действиями Национального антикоррупционного бюро.
"Подчеркиваем важность сохранения независимости НАБУ и САП и их институциональных возможностей для расследования и судебного преследования случаев скоординированной коррупции" , - говорится в заявлении.
Напомним, что Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционный суд.