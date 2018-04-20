|Госпродпотребслужба: более 16% проверенных товаров и услуг являются некачественными
|20.04.2018 11:03
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В прошлом году органы Госпродпотребслужбы проверили товаров и услуг на 55 млн грн, в том числе некачественных было обнаружено на 9 млн грн (16,4%). Об этом на всеукраинском форуме "Защищенный Потребитель - Конкурентоспособный Бизнес - Европейский выбор Украины" сообщил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Держпродспоживслужбы Олег Кобельков, передает корреспондент
"За 2017 было проверено товаров и услуг на сумму 55 млн грн,
обнаружено некачественных на около 9 млн (16,4%)", - сообщил
Кобельков.
За 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы только лишь на 102 тыс. шрн.
"Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн... Понятно, что крупных производителей такие мизерные штрафы отнюдь не пугали. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения", - отметил С.Тригубенко.
Также напомним, отныне (с 4 апреля текущего года) штрафы за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, выросли и составят для юридических лиц - восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей - пять.