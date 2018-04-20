Почти все противоракеты класса «земля-воздух» были запущены сирийскими силами «после того, как последняя ракета коалиционных сил попала в определенную цель».

По итогам ракетного удара, произведенного США, Францией и Великобританией на прошлой неделе, российские системы противовоздушной обороны, расположенные в Сирии, оказались абсолютно неэффективными и никак не помешали операции коалиционных сил. Такую оценку озвучила в четверг во время брифинга в Пентагоне пресс-секретарь ведомства Дана Уайт, информирует svodka.net.

«После нашей операции Россия ложно заявила, что системы ПВО Сирии сбили значительное количество ракет, в то время как мы де-факто поразили все наши цели», — отметила представитель американского оборонного ведомства.

Она подчеркнула, что почти все противоракеты класса «земля-воздух» были запущены сирийскими силами «после того, как последняя ракета коалиционных сил попала в определенную цель».

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона обратила внимание, что через два дня после удара сирийские противовоздушные силы, оснащенные российскими системами, ошибочно выпустили шесть ракет, которые не были нацелены на один объект.

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«Комплексы противоракетной обороны, произведенные в России, оказались совершенно неэффективными. Россия и режим (Асада. – Ред.) продемонстрировали неэффективность своих систем через два дня после этого, когда эти системы применялись случайно», — отметила официальный представитель Министерства обороны США.

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